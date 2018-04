Météo de ce mardi : entre averses et éclaircies

Ce matin, on note encore quelques averses sur le pays, on s'attend à une accalmie en cours de matinée. L'après-midi, la pluie sera progressivement de retour, le tout, agrémenté d'un vent modéré de sud à sud-ouest, rafales de 40 à 50 km/h. Les températures remontent malgré tout, on attend 12 à 13° sur les reliefs, 14° en bord de mer et 15° à Bruxelles. On ira jusque 16° à Liège et 17° en Campine.

Plus doux en fin de semaine

On pourrait approcher 20° en Campine samedi - © RTBF KEYWALL

Demain, nouvelle zone de pluie et d'averses dès le matin par la frontière française. L'après-midi, entre nuages et éclaircies une ondée orageuse est même possible. On atteindra 10 à 15°. Jeudi, retour d'un temps sec mais un peu plus frais. Par contre, dès vendredi, nous basculons dans de l'air nettement plus doux avec des maxima de 14 à 17°. On approchera localement 20° samedi.

Indice électricité : Entre nuages et éclaircies, moyen partout. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.