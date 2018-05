Météo de ce mardi: des orages au programme

Le temps sera généralement sec et ensoleillé ce matin, malgré la présence de quelques brumes et nappes de brouillards en tout début de journée. Au fil des heures, quelques averses sont attendues du côté de l’Ardenne et au littoral. Le vent sera faible en matinée, le mercure indiquera déjà 16 degrés à la côte, 17-19 partout ailleurs.

Durant l’après-midi, les nuages bourgeonneront sur le pays. Ils se développeront et finiront par éclater en averses orageuses via le sud-est du pays. Sous ces orages, des rafales de vent et quelques averses de grêle sont à craindre. L’ensemble du territoire sera concerné, exception faite du littoral où l’on conservera un temps sec et bien ensoleillé. Les maximas atteindront 18 degrés à la mer, 19-20 degrés en Ardenne et 22 à 24 degrés partout ailleurs.

Indice électricité : Ce mardi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le temps restera instable la nuit prochaine, il faudra composer avec des averses orageuses qui se calmeront en deuxième partie de nuit.