Météo de ce mardi: des orages attendus en fin de journée

Le temps restera plus qu’ensoleillé aujourd’hui. On notera simplement quelques rares nuages dans le ciel, comme hier, mais surtout un grand soleil dans un ciel bleu. Le mercure grimpera rapidement et affichera déjà 27 degrés au littoral vers 11h ce matin (la température maximale hier !), 28 à St-Hubert, 29 pour le Hainaut et Liège et jusqu’à 30 degrés à Bruxelles.

Pas de changement pour l’après-midi, c’est un soleil de plomb qui se maintiendra avec 31 degrés à Ostende, 33 à Spa, 36 à Bruxelles, Tournai ou Namur et 37 en Campine.

Indice électricité : Ce mardi, nous aurons un excellent sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Durant le courant de la soirée, des averses et des orages sont attendus sur le centre et l’ouest du territoire. Ils traverseront l’ensemble du pays durant la nuit seront parfois violents : des pluies soutenues, de fortes rafales de vent et des chutes de grêle sont attendus par endroit. Le mercure indiquera de 18 à 21 degrés.