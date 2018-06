Météo de ce mardi : c'est la fin de la période orageuse

Ce matin, on note encore temporairement un peu de pluie sur le sud-est du pays, mais par rapport à hier, c'est en diminution progressive. Les éclaircies sont de retour à partir du littoral et vont gagner le centre du pays, les nuages resteront plus nombreux au sud mais il fera plus sec l'après-midi. Le vent de nord à nord-est sera modéré et accentuera l'impression de fraîcheur qui se traduira d'ailleurs par des valeurs un peu basses pour la saison : 13 à 18° (19° en Campine). La masse d'air devient plus stable et donc on n'évoquera plus d'orages pour aujourd'hui.

La nuit prochaine

temps sec et calme avec encore pas mal d'humidité se traduisant par des nuages bas, voir des bancs de brume