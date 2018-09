Météo de ce lundi : une rentrée sous les nuages

Cet après-midi, les nuages s’empareront des dernières zones d’éclaircies et couvriront ainsi l’ensemble de nos régions. Le temps restera sec même si quelques bruines ou de fines pluies sont prévues sur les hauteurs. Les températures grimperont peu ; 18 degrés pour Liège et Spa, 20-21 degrés pour le reste du territoire.

Le temps sera couvert sur l’ensemble du territoire ce matin. Il n’y a qu’au littoral que l’on pourrait conserver quelques éclaircies entre les nuages. Malgré ce ciel couvert, pas d’averses prévues sur notre pays durant la matinée. Le mercure donnera 15-16 degrés sur l’Ardenne et 16-17 degrés dans le centre du territoire. On prévoit 19 degrés du côté d’Ostende.

Une semaine plutôt grise

- © KEYWALL

Demain, mardi, sous un ciel couvert pour l’ensemble des régions, les petites pluies de la nuit progresseront vers le centre et l’ouest du territoire. À l’est, en matinée, le temps redeviendra alors plus sec. Durant l’après-midi, on attend toujours des pluies sur l’ouest et le centre du pays. Elles prendront un caractère orageux sur le nord-ouest de notre territoire. Le mercure donnera des valeurs plus ou moins identiques à celles d’aujourd’hui avec une petite pointe à 24 degrés du côté de la Cité Ardente.

Même topo pour mercredi : le ciel sera bien couvert des averses orageuses sont attendues par endroit. Le temps redeviendra peu à peu plus sec jeudi et surtout vendredi où quelques éclaircies seront au programme même si le mercure perdra quelques degrés. Le soleil devrait être de retour, sous forme d’éclaircies, le weekend prochain !