Météo de ce lundi: une journée agréable s'annonce

Les nuages bas seront bien présents ce matin du littoral jusqu’à Bruxelles mais se morcèleront rapidement. Au sud le ciel restera plus lumineux malgré quelques nuages d’altitude. Le mercure indiquera déjà 17-18 degrés dans le centre du territoire et jusqu’à 20-21 degrés en Ardenne.

Cette après-midi, les nuages resteront cantonnés au nord-ouest du pays, ailleurs on bénéficiera déjà d’un ciel peu nuageux. Dès le milieu d’après-midi, de belles éclaircies s’empareront du pays à l’exception du littoral et le soleil brillera largement. Le thermomètre affichera des maximas compris entre 16 degrés au littoral, 22-23 sur le centre et l’est du pays et 26 degrés du côté d’Arlon.

Indice électricité : Ce lundi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le temps restera sec et étoilé en première partie de nuit puis, à nouveau, les nuages bas s’empareront du littoral et s’étendront jusqu’aux contreforts de l’Ardenne. Les minimas atteindront 11 à 13 degrés.