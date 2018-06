Météo de ce lundi : un pays partagé entre nuages et éclaircies

Cette matinée débutera sous les nuages mais au fil des heures, le soleil fera son apparition sur le bord de mer. Le ciel sera par contre assez chargé sur une bonne partie sud du territoire. Le temps, quant à lui, restera sec sur l’ensemble du pays. Le mercure grimpera jusqu’à 16 degrés à Bruxelles, 17 degrés au littoral et 18 degrés du côté de Tournai.

Dès la fin de matinée, les éclaircies présentes en bord de mer s’étendront jusqu’au Hainaut et à la Capitale mais les nuages resteront nombreux sur le sud-est du pays. Le temps sec se maintiendra et le thermomètre indiquera des valeurs saisonnières avec 20 degrés à la côte, 23 dans le centre du pays et jusqu’à 24 degrés du côté du Tournaisis.

Indice électricité : Ce lundi, nous aurons un indice excellent du littoral à Bruxelles et bon sur le reste du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 14h-15h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

La nuit sera calme et le ciel se dégagera. On retrouvera des minimas de 8 à 12 degrés.