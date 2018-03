Météo de ce lundi: temps calme avant le retour de la pluie

Une zone de pluie très affaiblie traverse notre pays, cela se traduit par des brumes, des nuages bas, mais un temps sec. Au fil des heures, nous devrions retrouver des éclaircies à partir de l'ouest, puis sur le centre et finalement sur l'est du pays.

Les maxima atteindront 7 degrés en Ardenne, 8 degrés au littoral et 11 degrés sur une bonne partie centrale du pays. Le vent de nord à nord-est sera faible à modéré.

La nuit prochaine, le ciel sera partagé entre coins de ciel étoilé et nuages, minima de -2° dans les Fagnes et 1 à 2° du centre vers l'ouest. Un peu de brume possible localement.