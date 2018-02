Météo de ce lundi: retour des éclaircies par l'ouest

Le gel va s'intensifier à nouveau sous un ciel dégagé. On attend des minima de 0° en bord de mer, -3° à Bruxelles et -6 voire -8° en Ardenne.

Pas de dégel avant jeudi

Encore un temps froid et sec mercredi, redoux jeudi - © RTBF KEYWALL

Demain, le soleil sera à nouveau assez généreux : temps calme et sec avec des maxima de 0 à 5°. Le vent passe au sud demain et reste modéré. Mercredi, encore un temps calme, mais au fil des heures plus nuageux. Une zone de pluie, précédée de quelques flocons, est attendue dans la nuit de mercredi à jeudi. Jeudi, il pleuvra encore et surtout il fera nettement plus doux avec des valeurs de 6 à 10°.

Indice électricité : sous un ciel bien dégagé dès le matin sur l'ouest, l'indice sera excellent du littoral aux deux Flandres. Ensuite, plus on va vers l'est et le sud, plus ça devient moyen, voire faible. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.