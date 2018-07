Météo de ce lundi: quelques averses sur l'ouest du pays

De nombreux nuages seront toujours présents sur l’ouest du territoire ce matin, ils seront parfois accompagnés de quelques averses voire d’un coup de tonnerre. À l’avant, sur une bonne partie est du territoire, c’est à nouveau le soleil qui dominera dans un ciel peu nuageux. On retrouvera déjà 24 degrés du côté de Bruxelles ou du Hainaut, 25 degrés du côté de Liège ou de Virton.

Durant l’après-midi, le temps évoluera peu. Les passages nuageux, parfois accompagnés de gouttes de pluie, resteront plus nombreux sur l’ouest du pays. À l’est, en revanche, on gardera un très bel ensoleillement. Le vent de sud-ouest soufflera entre rafales entre 35 et 50 km/h et le mercure repartira à la hausse. 27 degrés attendus du côté de St-Hubert, 29 pour Bruxelles ou Namur et jusqu’à 31 degrés du côté de Liège par exemple.

Indice électricité : Ce lundi, nous aurons un indice moyen sur l’ouest, bon sur le centre ou excellent sur l’est du pays. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

La nuit sera calme et le ciel peu nuageux à l’exception du littoral où une petite averse est possible. Le mercure indiquera toujours entre 15 et 19 degrés en Wallonie.