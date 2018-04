Météo de ce lundi : on revient près des valeurs de saison

C'est une semaine nettement moins estivale qui se présente à nous. Des orages ont traversé le pays cette nuit et les dernières pluies s'évacuent au lever du jour par l'est. Au nord du pays, le soleil sera généreux, il faudra par contre attendre un peu dans le sud pour revoir des éclaircies. On perd 5 à 6° par rapport à hier avec des maxima de 14 à 17°, ce qui reste légèrement supérieur aux valeurs de saison. A noter pour ce lundi un vent modéré de secteur ouest à sud-ouest.

Retour de faibles pluies la nuit de mardi à mercredi

Les températures rentrent dans le rang - © RTBF KEYWALL

Demain matin, encore de belles éclaircies puis le ciel va se couvrir par l'ouest du pays. Les nuages finiront par s'imposer mais on peut parler de temps sec, à une averse isolée près. Les maxima seront identiques à ceux d'aujourd'hui. Le vent reste modéré d'ouest à sud-ouest. Une faible zone de pluie arrivera chez nous mercredi avec un ciel couvert et quelques fines pluies, les éclaircies reviendront l'après-midi. Il fera plus frais avec 13 à 15° et un vent modéré d'ouest. Jeudi, à nouveau une météo ensoleillée le matin, nuages bourgeonnant l'après-midi avec faible risque d'une averse, pas plus de 11 à 14°.

Indice électricité : excellent au littoral et sur l'ouest, moyen à bon sur le sud-est. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.