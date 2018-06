Météo de ce lundi : nuageux et un peu venteux, mais sec

Le ciel reste très nuageux ce matin et cela évoluera peu sur la journée. On espère toutefois quelques timides éclaircies en cours d'après-midi, surtout à partir du littoral. Les nuages seront par endroit épais, le risque de retrouver quelques gouttes sous cette couche nuageuse est très limité et isolé. Le vent sera un peu désagréable et les maxima atteindront 17 à 21° pour débuter cette semaine.

Un mercredi surprenant de chaleur

Températures changeantes - © RTBF KEYWALL

Demain, toujours une prédominance nuageuse mais un temps sec. Les éclaircies seront un peu plus présentes et l'on gagnera deux degrés par rapport à aujourd'hui. Mercredi, c'est temporairement de l'air chaud qui arrive chez nous, son incursion sera aussi spectaculaire que courte. En attendant, mercredi, soleil et maxima de 22 à 28 voire 29°. Ce qui est spectaculaire, c'est de basculer dès jeudi dans de l'air plus frais avec un temps nuageux et à priori sec et de perdre entre 9 à 11°par rapport à la veille puisqu'on ne dépassera plus 15 à 18°. La fin de la semaine sera marquée par un temps partagé entre nuages et éclaircies, il fera venteux, sec et relativement frais. Le week-end sera à nouveau estival.

Indice électricité : sous les nombreux nuages, il restera moyen, voire faible. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.