Météo de ce lundi: nuageux et pluvieux

Des éclaircies sont toujours bien présentes sur notre territoire ce matin, mais elles se font plus rares sur le sud de la Belgique où le ciel s’ennuagera rapidement. Des averses débarqueront sur notre pays avant la mi-journée et le vent de sud-ouest commencera déjà à se renforcer. Le mercure restera proche des valeurs de la nuit avec 7-8 degrés sur le centre du territoire, 6 degrés pour l’extrême est du territoire.

Les averses se généraliseront et se renforceront durant l’après-midi et seront localement assez soutenues, le long des frontières ardennaises notamment. Le vent soufflera un peu plus fort avec des rafales jusqu’à 60-65 km/h dans les terres. Les températures maximales seront atteintes en début d’après-midi, avant le gros des averses, et le mercure affichera 12-13 du centre à la côte, 9-10 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse.

Indice électricité : Ce lundi, nous aurons un indice faible dans la plupart des régions. Le pic de luminosité se situera à 13h, c'est à cette heure-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le temps restera bien perturbé la nuit prochaine et les averses seront toujours régulières et soutenues. Les températures fraichissent nettement avec un mercure qui ne dépassera pas 5 degrés de Bruxelles à Ostende, 2 degrés pour Libramont, 4 degrés du côté d’Arlon.