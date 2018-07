Météo de ce lundi: le soleil devra céder sa place aux nuages

Les nuages deviendront plus nombreux la nuit prochaine et les températures retrouveront les normales de saison avec 10 degrés en Ardenne contre 13-14 degrés ailleurs.

Les nuages gagneront du terrain cet après-midi en progressant vers le sud du pays. Si la Gaume bénéficiera d’abord des dernières franches éclaircies, l’ensemble du territoire sera finalement touché par ces nuages qui laisseront, de temps à autre, passer de belles éclaircies. Le temps restera sec. Le thermomètre donnera des valeurs plus faibles que les derniers jours mais affichera tout de même 24 degrés à Bruxelles et 21 degrés pour le littoral et l’Ardenne.

Retour du soleil ce mercredi

Demain, mardi, le temps restera sec en matinée mais le ciel sera plutôt nuageux et les éclaircies se feront rares. Les nuages deviendront menaçants sur la Flandre et l’est du pays, notamment vers Liège, dans le courant de la journée mais on devrait rester au sec le long de la frontière française et en Gaume. Les maximas seront en forte baisse avec 15 degrés en Ardenne, 19 à Bruxelles et 17 au littoral.

Les éclaircies reprendront un peu de place mercredi dans l’après-midi avant que le soleil ne s’impose de nouveau franchement jeudi jusqu’au weekend prochain au moins.