Météo de ce lundi: la semaine débute à nouveau sous le soleil

On commencera cette semaine de la même manière que l’on a terminé la précédente : sous un franc soleil dans un beau ciel bleu sur l’ensemble du territoire. On notera, tout plus, l’apparition de quelques cirrus dans le ciel. Le vent soufflera entre 30 et 40 km/h en rafales, voir même 50 km/h le long du littoral. Le mercure indiquera des valeurs au-dessus des normales saisonnières puisqu’on retrouvera, déjà ce matin, 20 degrés à la côte et 22 degrés du côté du Hainaut, de Bruxelles ou de Liège.

Pas d’évolution cet après-midi puisque c’est un temps sec et très ensoleillé qui se maintiendra. Les températures grimperont, comme ce weekend, et le thermomètre affichera 23-24 degrés du côté de Bruges ou de Spa, 28 à Bruxelles et 29-30 degrés vers Tournai.

Indice électricité : Ce lundi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le vent faiblira la nuit prochaine, le temps restera sec et la nuit sera étoilée. On retrouvera des valeurs comprises entre 12 et localement 16 degrés.