Météo: un lundi gris avant une semaine estivale

Nous débutons une semaine qui sera vraiment très printanière. Quelques averses sont passées sur le pays cette nuit mais nous nous retrouvons déjà au sec ce matin. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. En cours d'après-midi, des nuages bourgeonneront et quelques uns pourraient donner une averse isolée, cela restera faible et local. Les maxima afficheront 13° en bord de mer, 14° sur les reliefs et 16 à 17° ailleurs, c'est moins qu'hier et ce sera beaucoup moins que les prochains jours. Le vent sera faible de secteur ouest à sud-ouest.

La nuit prochaine

le ciel va se dégager, les minima descendront entre 3 et 7°.