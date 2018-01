Météo de ce lundi : du vent et de la douceur

Le ciel restera bien gris aujourd'hui avec localement et par moment un peu de bruine ou de très faibles pluies, les quantités seront limitées. Le vent se renforce et l'on attend en journée des rafales de 60 à localement 70 km/h de sud-ouest. Peu d'évolution en cours de journée, le ciel restera bien chargé mais il fera doux puisqu'on attend des maxima de 7 à 11°.

Ce soir et la nuit prochaine

le vent va diminuer et le ciel se dégagera partiellement, il fera bien plus frais avec des minima de 0 à 2°. Le temps sera propice à la formation de brume et de bancs de brouillard.