Météo de ce lundi: du soleil et quelques passages nuageux

Le soleil sera bien présent sur le nord-ouest du territoire ce matin, mais le ciel restera encombré par des passages nuageux sur une bonne partie sud et est du pays. De belles éclaircies sont néanmoins attendues et le mercure grimpera rapidement pour afficher 20 degrés à St-Hubert ou à Spa, 22 dans le Hainaut et 23 à Bruxelles en milieu de matinée.

Le temps restera sec durant l’après-midi mais des cumulus bourgeonneront dans le ciel. Le soleil sera présent sous la forme de belles éclaircies et le temps restera très ensoleillé au littoral. On retrouvera des maximas au-dessus des normales de saison avec 25 degrés pour Ostende, 29 pour Bruxelles ou Mons et jusqu’à 30 degrés en Campine.

Indice électricité : Ce lundi, nous aurons un indice bon ou moyen sur l’ensemble du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Les nuages se dissiperont la nuit prochaine pour laisser place à un ciel étoilé. Le mercure donnera toujours des valeurs comprises entre 15 degrés au littoral et 18-19 degrés pour Charleroi ou Liège.