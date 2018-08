Météo de ce lundi: de la pluie pour l'ensemble des régions

Une perturbation glisse actuellement vers l’est du pays, tandis que de nouvelles averses arriveront rapidement par l’ouest et pourront prendre un caractère orageux. Les éclaircies seront plutôt rares et la nébulosité assez importante. Les températures descendront logiquement et le mercure indiquera 17-18 en moyenne sur l’ensemble du pays.

Des averses orageuses sont attendues sur l’ensemble du territoire durant l’après-midi, les cumuls seront localement assez importants. Le vent sera sensible et les rafales atteindront 50 à 60 km/h. Un temps plus sec et des éclaircies reviendront en fin de journée. Les maximas chuteront et le mercure donnera une vingtaine de degrés au littoral et dans le centre du pays, jusqu’à 21 degrés attendus du côté d’Arlon.

Indice électricité : Ce lundi, nous aurons un moyen sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera entre 14h et 15h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le temps s’asséchera progressivement dans la nuit même si quelques pluies pourront encore traîner sur l’est du pays. Des brumes et brouillards se formeront en seconde partie de nuit. Le mercure indiquera 15-16 degrés sur une bonne partie des régions, 12-13 sur l’est du pays.