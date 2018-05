Météo de ce lundi : chaleur puis orages

Après les orages d'hier, on peut parler d'un retour au calme ce matin avec très tôt par endroit quelques gouttes qui s'éloignent très tôt ce matin. La journée s'annonce calme et les éclaircies devraient rendre la journée assez lumineuse. On n'exclut pas, mais en toute fin d'après-midi sous des nuages menaçants, de retrouver des averses ponctuées d'un coup de tonnerre, d'abord le long de la frontière française avant de se propager vers le centre. Les températures continuent à lentement grimper, on atteindra 22° en bord de mer, 26° en Ardenne, 29° dans le centre et localement 30° de la Gaume à la Campine.

Milieu de semaine encore chaud et fort instable

On perd un degré par jour mais on garde les orages - © RTBF KEYWALL

Demain, en tout début de matinée, ce sera un temps sec, mais rapidement, avant midi, des averses orageuses seront possibles surtout sur la moitié sud du pays. L'après-midi, on attend des développements orageux plus nombreux et intenses. Il fera lourd mais on perdra quelques degrés : 19° en bord de mer, 21° en Ardenne et encore 26° à Bruxelles. Mercredi, accalmie le matin mais à nouveau des orages l'après-midi. Maxima de 18 à 27°. La tendance pour la fin de la semaine : maintien d'un temps instable avec des maxima en légère baisse, mais toujours bien au-dessus des valeurs de saison. Les premières prévisions laissent entrevoir un week-end plus calme, mais un peu moins chaud. A confirmer. .

Indice électricité : il redevient bon au littoral et excellent partout avec le retour du soleil en matinée ainsi qu'entre les orages. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.