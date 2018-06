Météo de ce lundi: calme au nord, déluge au sud

Nous nous retrouvons temporairement avec une météo calme en ce tout début de journée. Cela ne devrait pas durer car de l'air instable remonte rapidement de France vers le sud de notre pays. En fin de matinée, de bonnes pluies sont déjà à craindre au sud du sillon Sambre-et-Meuse tandis que le temps restera plus sec sur le centre et le nord du pays. Cet après-midi, des orages vont se former sur le sud : provinces de Luxembourg, Namur et Liège (sud du Hainaut) avec localement d'importants cumuls de pluie (30 à 40 litres d'eau par m² possibles) tandis que l'on évoquera encore un temps sec de Bruxelles au littoral. Les maxima iront de 18 à 19°sur le littoral et l'Ardenne, jusqu'à 23° dans le centre et 24° de la Campine à la région anversoise. Le vent de nord-est sera modéré (localement fort pendant les averses orageuses).

La nuit prochaine

la moitié sud du pays restera encore concernée par de bonnes pluies et localement un coup de tonnerre. Minima de 10 à 15°. (20 litres d'eau supplémentaires possibles sur la province de Luxembourg).