Météo de ce jeudi: vigilance orange pour les orages, le vent et les averses

On n'attendait pas vraiment d'averses importantes avant la mi-journée mais une première salve de précipitations a traversé le pays.

Vers la mi-journée, les averses les plus importantes remonteront de France pour d'abord toucher les régions proches de la frontière. Elles pourront être intenses voire orageuses et seront accompagnées de fortes rafales de vent. Les cumuls de précipitations pourront être importants (en moyenne entre 20 et 30mm selon les régions et potentiellement le double sous un orage). Les températures, sous la pluie, baissent d’un cran. On attend 22° à la Côte et en Ardenne, 23° à Bruxelles et de 24 à 26° ailleurs cette après-midi.

Ce soir, la zone de pluie va se décaler vers le Nord. Il faudra toujours composer avec un vent fort et encore l’une ou l’autre averse passagère mais le temps sera clairement à l’amélioration.

La nuit prochaine, on reviendra progressivement à un temps calme et sec, les minima iront de 8° sur les hauteurs à 14° en Campine.