Météo de ce jeudi: une journée bien lumineuse

En seconde partie d’après-midi, des nuages s’étendront sur l’ouest du territoire et envahiront peu à peu le ciel du côté des Flandres et du Hainaut. Ailleurs, c’est toujours le soleil qui dominera largement. Les maximas repartiront à la hausse avec 23 degrés prévus à Ostende, 26 pour Tournai ou Bruxelles, 28 degrés du côté d’Arlon ou de Marche-en-Famenne.

L’impression de beau temps dominera sur une bonne partie du territoire ce matin même si des nuages seront déjà présents près du littoral. Quelques cirrus viendront décorer le ciel et le mercure indiquera déjà 18 degrés à Spa et 19 degrés à la côte contre 20 degrés dans la plupart des autres régions.

Un weekend qui s'annonce plutôt gris

Un weekend qui s'annonce plutôt gris - © KEYWALL

Le temps s’asséchera rapidement demain matin sur l’ouest du pays. Quelques averses sont encore attendues sur l’est du territoire et le ciel y restera plutôt nuageux. La perturbation quittera progressivement le territoire dans l’après-midi et le soleil reprendra sa place entre les cumulus sur une bonne partie des régions. Les températures seront en nette baisse et on attend de 18 à 22 degrés sur notre pays.

Samedi, le temps restera sec mais plutôt nuageux sur l’ouest du territoire. À l’est, cependant, le ciel restera peu nuageux voire même ensoleillé. Dimanche, quelques averses sont attendues du littoral jusqu’à l’ouest du Hainaut. Ailleurs, c’est un temps sec qui se maintiendra. Les nuages seront présents jusqu’au Sillon Sambre et Meuse mais le sud du pays bénéficiera d’un temps plus ensoleillé. Les températures seront stables : 20 à 24 degrés.