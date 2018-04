Météo de ce jeudi: soleil et températures estivales

Comme hier, le temps s’annonce plus que beau puisque le soleil brillera dans un magnifique ciel bleu. Le thermomètre affichera déjà 16 degrés au littoral ce matin, 19 degrés du côté de Liège et entre 17 et 18 degrés partout ailleurs. Le temps n’évoluera pas cet après-midi, le soleil restera le seul maître à bord. Le mercure continuera quant à lui de grimper avec 21 degrés à la côte, 24 degrés du côté de Spa, 26 degrés dans le Hainaut et dans le centre et jusqu’à 29 degrés en Campine.

Quelques nuages ce vendredi

Quelques nuages ce vendredi - © RTBF KEYWALL

Demain, un peu de changement. Le soleil continuera de briller généreusement sur une bonne partie du territoire, mais des nuages seront présents sur le nord-ouest du pays et de la brume est attendue au littoral. Les nuages seront un peu plus présents durant l’après-midi sans pour autant gâche cette impression de beau temps. Les maximas sont en légère baisse et on retrouve 23 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne, 25 degrés dans le centre du pays, 27 en Campine. Petit bémol pour le littoral où le mercure n’affichera, entre guillemets, que 18 degrés.

La matinée de samedi débutera sous la grisaille avant que le temps ne se dégage et ne donne une large place au soleil. Les maximas seront en légère baisse avec 20 degrés au littoral et 24 degrés dans le centre. Dimanche, un peu de brume au matin, puis à nouveau une belle journée. Attention : un risque croissant d’averses orageuses se précise pour la fin de journée via la frontière française.