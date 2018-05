Météo de ce jeudi: retour au calme

Les orages parfois violents d'hier nous ont quitté et c'est une météo nettement plus calme qui nous attend ce matin. On attend pour aujourd'hui des éclaircies qui devraient se développer plus ou moins rapidement et le temps restera sec. On notera toujours un vent sensible de nord à nord-ouest. Paradoxalement, malgré un soleil plus généreux en après-midi, les maxima afficheront 12° en bord de mer, 14 à 15° en Ardenne, 16° dans le centre et même 19° sur l'extrême sud.

>> Les images d'une tornade mercredi soir près de Lobberich en Allemagne

La nuit prochaine

retour de minima assez frais : de 4 à 6°.