Météo de ce jeudi : pluie précédée de neige en Ardenne

Ce matin, arrivée d'une zone de pluie assez faible par le nord au lever du jour. On surveillera la situation en Ardenne car temporairement il pourrait neiger au-dessus de 300m d'altitude à 06h. Cette limite remontera rapidement en début de matinée et la neige se transformera en pluie. Les maxima atteindront 2 à 7°(9° au littoral) et le vent se renforcera légèrement de secteur ouest. L'après-midi, il y aura encore de la bruine sur le nord et un peu de pluie au sud.

Un temps plus sec et plus doux

Hausse sensible des températures - © RTBF KEYWALL

La nuit prochaine, retour à un temps gris mais quasiment sec. Minima positifs, compris entre 1 et 3°.

Demain, retour à un temps sec et déjà plus doux avec des éclaircies en première partie de journée, maxima de 4 à 10°. On n'exclut toutefois pas quelques gouttes très localement l'après-midi. La meilleure journée du week-end sera samedi avec de belles éclaircies et 7 à 11°. Le ciel sera plus menaçant dimanche avec quelques averses possibles en matinée, les maxima atteindront 5 à 11°.

Indice électricité : Mauvais partout sous un ciel couvert. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.