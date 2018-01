Météo de ce jeudi : pluie au sud, temps plus sec au nord

Une zone de pluie remonte de la France vers le sud et l'est de notre pays ce matin, le temps est plus sec sur l'ouest et le centre. La situation évoluera très peu au fil des heures avec de la pluie persistante et conséquente au sud du sillon Sambre-et-Meuse et un temps plus sec sur l'ouest et le centre. En cours de journée, quelques averses reviendront par le littoral. Le vent va faiblir de secteur sud-ouest et les maxima sont en baisse par rapport à hier, on attend 5 à 9°.

Ce soir

la zone de pluie quitte enfin notre pays et on reviendra à un temps sec. Les minima seront plus frais, de 2 à 4°.