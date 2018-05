Météo de ce jeudi : orages fréquents

Ce matin, on se réveille par endroit sous de bonnes pluies ainsi que des orages qui avancent rapidement du sud vers le nord du pays, mais qui devraient s'évacuer vers le nord à la mi-journée, laissant la place à un ciel plus clément l'après-midi, sans pour autant être dispensé d'un dernier orage local. Les maxima, malgré un ciel fort menaçant, atteindront 21 à 26° (28° en Campine). Le temps sera donc lourd et orageux avec par endroits, de bons cumuls de pluie.

Accalmie à partir de samedi

Perte de quelques degrés mais retour d'un temps sec - © RTBF KEYWALL

Demain, encore assez bien d'orages sur une bonne moitié est du pays, un temps plus sec ailleurs. Sous un ciel changeant, les maxima dégringolent, on ne dépassera plus 18 à 22°. Le vent d'ouest se renforcera. Dès samedi, nous devrions retrouver un temps sec (à une dernière averse près). Encore beaucoup de nuages le matin, mais des éclaircies l'après-midi. Maxima de 19 à 22°. Dimanche, l'amélioration se poursuit avec un temps plus sec et des maxima de 21 à 24° A priori, la hausse des températures se poursuivra en début de semaine prochaine avec le maintien d'un temps sec.

Indice électricité : il redevient faible sur toutes les zones. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.