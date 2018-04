Météo de ce jeudi : nettement plus frais

Ce matin, nous retrouverons une météo un peu plus calme qu'hier et cette nuit mais avec encore pas mal de grisaille, ainsi que des averses, notamment sur les reliefs et le sud. Sous une couverture nuageuse épaisse, quelques averses pourront encore s'échapper, mais cela deviendra moins fréquent au fil des heures. Sur l'ouest et le littoral, il fera progressivement sec. Les températures s'écrasent littéralement aujourd'hui, on ne dépassera plus 5 à 8 voire localement 9°, ce sont quasiment les valeurs de ce matin. Le vent d'ouest à nord-ouest sera modéré (rafales de 50 km/h), ce qui accentuera l'impression de fraîcheur. Les toutes dernières averses en cours d'après-midi prendront l'aspect de giboulées en Ardenne avec du grésil ou de la neige roulée tandis que le soleil sera plus généreux sur l'ouest pus le centre.

La nuit prochaine

le ciel se dégage avec des minima de -3 à +3°