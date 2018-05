Météo de ce jeudi : maintien de l'alerte aux orages

Ce matin, c'est un retour au calme, quelques averses quittent le pays par l'ouest. Quelques restes d'orages reviennent d'Allemagne et pourraient encore donner une averse isolée. Les éclaircies vont nous revenir dans un premier temps, puis, comme les jours précédents, des averses orageuses vont remonter de France vers nos régions avec à la clé des orages à nouveau violents. Les températures maximales atteindront 19 à localement 24°. La fin de journée sera donc plus chahutée que la matinée.

Amélioration dès vendredi avant un week-end estival

L'été en force ce week-end - © RTBF KEYWALL

Vendredi, la journée débute sous les nuages mais il devrait faire quasiment sec. L'après-midi, des éclaircies vont se développer, elles seront plus larges sur le sud que sur le nord du pays. Les maxima iront de 19° au littoral jusqu'à 22° en Ardenne et 25° sur le centre. Le vent sera très faible de sud. Localement, une dernière averse est possible, essentiellement sur le nord du pays ainsi que les Fagnes. Samedi, les éclaircies seront généreuses et il fera plus chaud : 23 à 28 ou 29°. Dimanche, plutôt 24 à localement 29°. On risque de reparler d'orages dès lundi après-midi.

Indice électricité : il restera bon sur la plupart des régions, un peu plus faible le long de la frontière française. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.