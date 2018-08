Météo de ce jeudi: le soleil domine à nouveau

Les étoiles brilleront dans un ciel dégagé la nuit prochaine et le mercure affichera entre 13 degrés dans les vallées ardennaises et 18 degrés du côté de Liège ou d’Arlon.

Peu ou pas de changements pour cet après-midi puisque c’est clairement le soleil qui dominera. Quelques nuages bourgeonneront éventuellement mais ils seront anecdotiques et sans conséquence. Le vent sera modéré de secteur nord à nord-ouest. Les maximas indiqueront 23 degrés du côté d’Ostende, 28 à St-Hubert, 30 du côté de Spa et du Hainaut, 31 pour Bruxelles, 32 pour Liège … voire même 33 degrés à Arlon !

Le temps s’annonce bien ensoleillé aujourd’hui. Quelques cirrus seront présents dans le ciel en matinée mais ils passeront généralement inaperçus. Vers 10h, le mercure indiquera déjà 19 degrés au littoral, 21-22 degrés dans le centre du pays et jusqu’à 25 degrés du côté d’Arlon.

Du soleil ce weekend !

- © KEYWALL

Demain, vendredi, c’est à nouveau le soleil qui règnera en maître sur l’ensemble des régions. Le temps sera très lumineux et le mercure grimpera jusqu’à 26 degrés en bord de mer, 32 degrés du côté de Bruxelles et du Hainaut et jusqu’à 35 ou 36 degrés vers Virton.

Le weekend s’annonce toujours sec, chaud et ensoleillé avec simplement quelques nuages durant la journée de dimanche. Les maximas seront en légère mais oscilleront toujours entre 22 et 30 degrés pour cette dernière journée du weekend. Pas de changement à l’horizon avant jeudi au moins !