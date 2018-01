Météo de ce jeudi: le retour de la pluie

temps moins venteux et plus sec, minima de 4 à 6°.

Ce jeudi une nouvelle zone de pluie va remonter de France vers la Belgique. C'est surtout le sud du pays et les régions frontalières avec la France qui seront impactées. Le vent sera modéré le matin puis à nouveau assez fort en cours d'après-midi mais les rafales ne dépasseront plus 60 km/h dans le centre (80 en bord de mer). Les maxima afficheront 9 à 12 ou même localement 13°. Les éclaircies reviendront par le nord et l'ouest en toute fin de journée.

Fin de semaine plus fraîche

Les températures en chute au fil des jours - © RTBF KEYWALL

Demain, temps plus calme, les averses s'espacent au fil des heures, on attend 6 à 10°. Le week-end sera plus frais avec possibilité d'encore un peu de pluie samedi sur le sud, maxima de 4 à 8°. Dimanche également un peu de pluie voire de neige fondante en Ardenne avec des maxima de 2 à 6°. Les gelées nocturnes vont reprendre et à priori s'intensifier la semaine prochaine avec un temps plus sec mais plus froid.

Indice électricité : Bon au littoral, moyen sur l'extrême ouest et médiocre sur le sud-est aujourd'hui. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 13 et 14h.