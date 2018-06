Météo de ce jeudi : le mercure grimpe à nouveau

Le soleil s’imposera dès le lever du jour mais quelques passages nuageux sont attendus d’ici la fin de la matinée sur le flanc est du pays, du côté de l’Ardenne et de la Gaume. Le vent restera faible à modéré et les températures seront déjà très agréables : 19 degrés du côté St-Hubert ou de Spa, 24 du côté de Charleroi et même 23 pour Bruxelles ou Tournai.

Cet après-midi, les nuages progresseront vers l’ouest du pays mais le soleil s’imposera toujours dans la plupart des régions. C’est à l’est que l’on retrouvera les nuages les plus nombreux. Ils resteront sans conséquence. Question températures, on se situera au-dessus des normales de saison avec 24 degrés du côté de Spa, 26 degrés pour Charleroi ou Liège et jusqu’à 28 degrés dans le centre du pays. Le vent se renforcera un peu par rapport à la journée d’hier.

Indice électricité : Ce jeudi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le ciel se dégagera cette nuit même si quelques nuages bas sont attendus sur le littoral en fin de nuit. Les températures seront comprises entre 13 et 16 degrés.