Météo de ce jeudi : faible risque d'averse l'après-midi

Ce matin, on note pas mal de brouillard sur l'ouest et le centre du pays. Sinon, nous devrions débuter la journée au sec avec quelques timides éclaircies sur l'est et le nord, puis le risque d'averses augmentera l'après-midi à partir du sud du pays. Il fera aussi doux que la veille avec des maxima de 13° à la Côte, 16° en Ardenne, 17° à Bruxelles à localement 20° en Campine. Le risque d'averse augmentera le long de la frontière française dans le courant de l'après-midi. Le vent de nord-est sera faible.

La nuit prochaine

le ciel se dégage et tout au plus quelques bancs de brume se formeront. Minima de 2/3° sur les reliefs et 8 à 9° sur le centre.