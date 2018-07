Météo de ce jeudi: entre 31 et 38° avec une piètre qualité de l'air

Le ciel s’est bien dégagé cette nuit sur la plupart des régions, l’occasion d’admirer une lune magnifique ! Là où on a eu des passages nuageux ces derniers jours, c’est bel et bien le soleil qui va régner en maître ce matin.

Dans le courant de l’après-midi, quelques nuages pourront bourgeonner ça et là. On a encore un petit risque d’orage mais il sera clairement moins marqué qu’hier. Il fera surtout excessivement chaud aujourd’hui : 31° à la mer, 32° en Ardenne, de 35 à 36° ailleurs, on pourra localement monter jusqu'à 37 voire 38° en Campine.

La qualité de l'air ne sera pas bonne, évitez donc tout effort inutile (jogging, travaux extérieurs,...).

Indice électricité : contrairement à la qualité de l'air, la qualité de l'ensoleillement sera EXCELLENT sur l’ensemble du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Cette nuit, les minimas resteront très élevés. Ça restera supportable du côté d’Elsenborn avec 15° mais on aura 19° à la mer, 23° à Bruxelles et 24° à Bruges.