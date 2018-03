Météo de ce jeudi : enfin un retour au calme

Ce matin, c'est un retour à une météo plus calme et sèche. Encore assez bien de grisaille au lever du jour, mais ensuite, retour d'éclaircies en début d'après-midi. On ne peut exclure une petite averse sur l'ouest en fin d'après-midi, mais ce sera assez isolé. Les maxima iront de 6 à 7° en Ardenne jusqu'à 11° dans le centre et le vent de sud sera modéré.

La nuit prochaine des averses restent d'actualité du Hainaut à la Campine, le temps restera plus sec ailleurs, minima de 0 à 4°.

Un week-end pascal en demi-teinte

Vendredi, matinée sèche mais nuageuse, par contre, des averses se formeront en fin d'après-midi. Maxima de 8 à 12°. Samedi, meilleure journée du long week-end avec de belles éclaircies à prévoir et des maxima de 8 à 11°. Dimanche, temps plus gris et frais avec de la bruine et un vent de nord-ouest modéré, maxima de 5 à 9°. Lundi, plus de douceur : 9 à 12° mais de bonnes pluies à prévoir, surtout sur la moitié nord du pays.

Indice électricité : Bon au littoral, très moyen ailleurs. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.