Météo de ce jeudi : éclaircies sur l'ouest, nuages à l'est

Ce jeudi, les éclaircies seront larges sur l'ouest du pays avec un soleil généreux, les nuages sur le centre vont vite se déchirer pour y retrouver aussi de belles éclaircies. Par contre, sur l'est et le sud, le ciel reste couvert avec encore localement un risque d'averse sur l'est du pays. Finalement, en fin d'après-midi, les éclaircies s'imposeront partout. Les maxima iront de 10 à 11° en Ardenne à 14° dans le centre et même 15° dans le Hainaut. Le vent d'ouest reste modéré et un peu désagréable, rafales jusqu'à 50 km/h.

La nuit prochaine

le ciel va se couvrir par le littoral et sur l'extrême ouest. Le ciel sera bien étoilé ailleurs, ce qui explique des températures assez basses en fin de nuit : 1° dans les Hautes Fagnes, 3° sur le reste de l'Ardenne, et de 4 à 6° ailleurs. Attention, dans certaines vallées ardennaises, de petites gelées au sol sont tout à fait possibles demain au lever du jour.