Météo de ce jeudi: des orages toujours prévus en Gaume

On retrouve un temps plus calme ce matin après les orages d’hier après-midi. Le ciel sera plutôt bien dégagé sur le nord et le centre du pays, notamment au littoral, mais des nuages seront toujours bien présents sur le sud-est du territoire. Le temps restera sec sur l’ensemble de la Belgique et le mercure grimpera de nouveau pour afficher 19 degrés à la côte, 21 dans la Capitale et 20-21 sur l’Ardenne.

Durant l’après-midi, les nuages inoffensifs de la matinée donneront lieu à des averses orageuses sur le sud-est du pays, la Gaume sera particulièrement touchée. Rien ne change pour le centre et le nord du pays où c’est globalement le soleil qui prendra le pas sur les nuages dans le ciel. Les températures seront semblables à celles d’hier : 22 degrés à la côte, 27 dans le centre du pays et 23 degrés en Ardenne.

Indice électricité : Ce jeudi, nous aurons un indice bon ou excellent sur l’ensemble du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le temps redeviendra calme et sec sur l’ensemble du territoire la nuit prochaine.