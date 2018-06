Météo de ce jeudi: d'abord du soleil avant un peu de pluie en fin de journée

Ce matin, nous devrions bénéficier de belles éclaircies avec tout au plus quelques champs de nuages élevés. Au fil des heures, une zone de pluie très affaiblie abordera notre pays d'ouest en est, donnant de très faibles averses. Le ciel va donc se couvrir progressivement d'ouest en est. On s'attend à ces faibles pluies vers midi ou un peu avant au littoral, vers 15h sur Bruxelles et seulement vers 18 ou 19h sur le sud-est du pays. Les maxima atteindront de 16 à 17° de l'Ardenne au littoral, 18° sur Bruxelles, 20° en Gaume et 22° en Campine. A noter ce jeudi un vent modéré de secteur sud-ouest.

La nuit prochaine

retour d'un temps sec avec des nuages bas par endroit. Minima de 10 à 12°.