Météo de ce jeudi : belle journée d'hiver

Neige ce vendredi avant un progressif redoux

A surveiller : l'épisode neigeux de vendredi - © RTBF KEYWALL

Demain, une zone pluvio-neigeuse abordera notre pays par l'ouest en début de matinée. Il neigera d'abord sur l'ouest et le centre, on attend de 2 à 5 cm de neige avant que la pluie ne prenne le relais par le littoral dans l'après-midi. Cette zone neigeuse va perdre de son activité en progressant en journée vers l'est. Le vent de sud se renforce et accentuera l'impression de fraîcheur. Les maxima seront atteints en fin d'après-midi avec -1° en Ardenne, +2° dans le centre et +4° en bord de mer. Retour du gel la nuit de vendredi à samedi : +1 en bord de mer, -1 dans le centre et -5° en Ardenne.

Samedi, journée calme et partiellement ensoleillée, maxima de -1 à +5°. Un peu de neige possible dimanche matin mais ensuite de faibles pluies sur l'ouest et le centre. Maxima en hausse : 0 à 7° dimanche après-midi.

Indice électricité : Sous un ciel bien dégagé, l'indice sera excellent aujourd'hui. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.