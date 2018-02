Météo de ce jeudi: averses parfois hivernales

D'abord un temps calme puis, progressivement, de la pluie reviendra par le nord. On s'attend à de la neige, cette fois à plus basse altitude. Les minima descendront entre -2 et +2°.

Du grésil pourrait aussi tomber dans le centre. Ces averses, parfois sous forme de giboulées, seront espacées par des éclaircies. Le vent d'ouest, modéré accentuera l'impression de froid. On ne dépassera pas 2 à 3° sur les reliefs, 5 à 6° dans le centre et 7° en bord de mer.

De l'air froid est présent sur le pays ce jeudi matin. On note des plaques de givre, notamment en Ardenne, prudence donc. Dans le courant de la matinée, des averses vont traverser le pays d'ouest en est. Il s'agira de pluie sur les régions de plaine mais de neige fondante ou de neige dès 300 à 400 m d'altitude. Près du littoral, un coup de tonnerre n'est pas complètement exclu.

Le froid arrive ! - © RTBF KEYWALL

Vendredi matin, situation délicate avec de la pluie et neige mêlée sur l'ouest et le centre, mais de la neige dès 200m d'altitude. En Ardenne, la neige tiendra au sol et pourra un peu s'accumuler.

Les maxima ne dépasseront plus 1 à 6°. Le vent passera au secteur nord-ouest. Samedi, encore une averse hivernale isolée puis le temps deviendra sec et froid à partir de dimanche. Le gel va gagner toutes les régions en début de semaine prochaine.

Indice électricité sous la pluie et un ciel couvert : bon au littoral, moyen sur le centre et faible sur le sud-est. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 13h et 14h.