Météo de ce jeudi: alternance de nuages et d'éclaircies

Il faudra composer avec pas mal de nappes de nuages bas de brumes ce matin. Seules l’Ardenne et la Gaume devraient, a priori, bénéficier d’un ciel plus dégagé. La grisaille se dissipera durant la matinée et on retrouvera un franc soleil sur l’ensemble du territoire. Le mercure indiquera déjà 18 degrés à la côte, 20 degrés du côté de Namur ou Bruxelles et jusqu’à 21 degrés pour Arlon.

Les nuages bourgeonneront en deuxième partie de journée, ils deviendront assez compacts et envahissants en milieu d’après-midi avant de laisser à nouveau la place à de belles éclaircies. En fin de journée, quelques averses sont attendues du côté de l’Ardenne, mais le temps restera sec partout ailleurs. Les maximas s’élèveront à 20 degrés pour Ostende, 25 pour Liège ou Arlon et même 26 degrés pour Bruxelles et le Hainaut.

Indice électricité : ce jeudi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble du territoire. Le pic de luminosité se situera vers 14h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le temps sera plutôt calme la nuit prochaine, même si des nuages bas sont à nouveau prévus en fin de nuit du côté des Flandres et sur l’ouest du Hainaut.