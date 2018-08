Météo: beaucoup de pluie ce mercredi

Les conditions météos se dégradent ce mercredi avec l’arrivée d’une perturbation pluvio-orageuse. Cette perturbation est déjà actuellement aux portes de notre pays et les dernières images radar confirment son activité. En effet, au passage de ce front, nous aurons certainement des précipitations modérées. On parle d’une moyenne de 10 à 15 mm mais localement sous une averse plus intense nous pourrions avoir de 20 à 30 mm.

C’est dire que nous serons tout de même copieusement arrosés ce qui est plutôt une bonne chose pour les terres. Les maximas seront compris entre 18 et 22°.

Le temps devrait se calmer en soirée et la perturbation quittera le pays pendant la nuit laissant place à un temps sec.

Les minimas varieront entre 12 et 15°.

Demain les nuages resteront encore nombreux en matinée mais l’après-midi nous devrions quand même retrouver quelques embellies.

Il fera plus frais avec de 16 à 20°.