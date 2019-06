Météo : avertissement jaune et orange pour fortes chaleurs de dimanche à mercredi

Il fait beau, il fait chaud,… mais il va falloir être prudent ces prochains jours. L’IRM a émis un avertissement pour fortes chaleurs, valable de ce dimanche jusqu’à mercredi, orange dans les terres et jaune à la côte.

Mais qu’est-ce que ces codes couleur signifient concrètement ?

"Ces codes correspondent à des seuils de températures minimales (atteintes la nuit) et maximales (atteintes le jour). Ces seuils ont été définis avec les services de santé publique, les services de pollution", explique Bastien Lombeau, prévisionniste à l’IRM.

On peut lire, sur le site de l’IRM, qu’avec le code jaune il faut être vigilant, particulièrement envers les personnes âgées et affaiblies. Les faire boire davantage et ne pas les laissez en plein soleil.

Le seuil orange est l’avant dernier stade. Il est appliqué lorsque la température minimale (donc la nuit) est supérieure ou égale à 20 degrés pendant deux jours et que les températures maximales (la journée) sont de 32 degrés sur trois journées. Il faut dès lors suivre les règles suivantes: boire régulièrement, se vêtir légèrement, passer ses journées dans des endroits frais, se conformer aux règles habituelles de santé, fractionner les portions alimentaires, éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres.

Le code rouge lui est le stade ultime (nous ne sommes pas concernés). Il n’est pas adopté uniquement en fonction des températures, mais est aussi délivré en concertation avec les autorités. Une situation extrême durant laquelle vous devez suivre scrupuleusement plusieurs conseils: boire beaucoup, maintenir un bon "régime salé", se reposer le plus possible, séjourner dans un local rafraîchi, utiliser des lingettes humides, éviter le rayonnement solaire direct.

A partir de jeudi, notez que le pays passera en jaune dans les terres et vert à la côte.