Météo: attention aux routes glissantes jusque samedi matin, avant le redoux

À la transition entre l'air froid et l'air doux, une zone de pluie verglaçante et de neige continue sa progression vers le Nord. Temps plus sec à l'arrière mais des chaussées glissantes sont toujours à prévoir jusque samedi matin.

La prudence, c'est plus que jamais le conseil qui s'impose ce vendredi soir et cette nuit. En effet la neige tombera encore sur le nord du pays et même si le temps deviendra progressivement plus sec par la frontière française, les traces humides et glissantes laissées par les précipitations hivernales seront encore d'actualité car les températures repartiront à la baisse. -4°C en Ardenne, -2°C ailleurs. Toutes les régions seront donc concernées par le risque de plaques de glace, de givre et par des formations de brouillard givrant. Le tout sous un vent faible d'est à sud-est.