Météo: alerte jaune sur tout le pays, le vent va souffler fort, fermeture de parcs prévue

L'IRM (Institut Royal Météorologique) met en garde contre des conditions météo particulièrement venteuses ce dimanche. On attend des rafales entre 70 et 80 km/h. D'ailleurs des parcs seront fermés au public, ceux de Bruxelles, le seront dès midi.

Le vent devrait se calmer dans le courant de la nuit.

Ce matin, le ciel est couvert sur l’ensemble des régions et la pluie progressera vers l’est du pays. On attend des cumuls de 2 mm en Gaume et jusqu’à 8 mm à la côte. Le thermomètre affichera de 12 à 16°C. L’après-midi, la zone de pluie se décalera vers l’Allemagne et à l’arrière, on attend des averses, localement orageuses.

Le vent continuera de souffler de manière soutenue. Les maxima s’établiront entre 14 et 19°C.

Lundi, le temps sera plus sec et les nuages resteront nombreux, avec des averses encore possibles en matinée sur l’est du territoire. Le vent faiblira et les températures atteindront 13 à 19°C.

Mardi, une nouvelle perturbation va traverser notre pays et nous apporter de la pluie et même des orages par endroits. Il fera de nouveau venteux et les maxima resteront assez stationnaires par rapport à la veille : de 15 à 19°C.

Retour d’un temps plus stable et sec dès mercredi mais aussi beaucoup plus frais.