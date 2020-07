Mesures sanitaires sur les marchés : "Il faut supprimer le comptage et le sens unique"

Le port du masque, déjà obligatoire dans les commerces, va-t-il être étendu aux marchés ? Des initiatives locales sont déjà prises. C’est le cas à Liège ou encore à Charleroi où il faut se protéger le nez et la bouche pour faire ses courses en plein air.

Une décision prise à l’heure où l’épidémie de Covid-19 connaît un rebond dans notre pays. Pour Léonard Monami, président de la fédération des commerçants ambulants, le port du masque obligatoire est une bonne chose. Mais d’autres mesures doivent être adaptées, estime-t-il.

"Je demande et j’insiste pour qu’on supprime les files d’attente et la seule manière de le faire c’est de supprimer le comptage et le sens unique sur le marché", déclare Léonard Monami au micro de la RTBF ce dimanche matin.

Selon lui, "le comptage a un gros impact. Il n’y a personne sur le marché, tout le monde est dans les files d’attente où les gens s’énervent".

Léonard Monami voit malgré tout un aspect positif : le sens unique dans les marchés "oblige les gens à passer partout". Sauf que tous les commerçants ne sont pas logés à la même enseigne. "Le marchand qui est à l’entrée du marché est pénalisé. Les gens sont obligés de faire tout le marché avec les courses qu’ils portent". De quoi dissuader, d’après le président de la fédération des commerçants ambulants, dissuader les clients de faire leurs achats chez le premier commerçant.