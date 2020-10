Mesures en temps réel de la pollution de l'air à Bruxelles

Ce matin, une série de mesures ont été prises dans la rue de la loi à Bruxelles. Pendant deux mois et à dix endroits de la capitale, des mesures des polluants des véhicules en conditions réelles, sans interruption du trafic, vont être enregistrées.

Chaque année, 9380 personnes meurent prématurément à cause de la pollution de l’air. Bruxelles Environnement veut donc objectiver la pollution de l’air, mais aussi la pollution sonore, présente dans la capitale pour permettre de prendre les mesures adéquates.

Le scandale du Dieselgate a démontré que les mesures réalisées en laboratoire collent rarement à la réalité sur le terrain, sur nos routes. Ces mesures sont donc prises en temps réel, sans interrompre le trafic et sans modifier les habitudes de conduite des automobilistes.

Comment ça fonctionne ?

Deux gros boîtiers sont installés de part et d'autre de la chaussée, ils sont équipés d’une caméra pour identifier la plaque minéralogique des véhicules. Cette donnée sera mise en relation avec celles du SPF Mobilité et Transport. Cela permettra d’avoir les spécificités techniques du véhicule.

Toujours sur ces gros boîtiers, des capteurs détectent et mesurent différents polluants tels que le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures, les particules, le monoxyde d’azote, le dioxyde d’azote et l’ammoniac.

Ces boîtiers est également équipé d’un micro pour prendre des mesures liées au bruit engendré par les véhicules. Louise Duprez, experte Mobilité Durable chez Bruxelles Environnement : "Nous espérons obtenir plus de 150.000 mesures d’ici deux mois. C'est la première fois qu'une étude d'une telle ampleur est menée en Belgique".

À quoi vont servir ces mesures ?

Ces mesures devraient aider les politiques à définir des actions concrètes pour lutter contre la pollution de l’air et le bruit provenant du trafic routier, mais aussi détecter les fraudes au filtre à particules.

Alain Maron, ministre bruxellois de l’environnement, du climat et de la santé : "La pollution de l’air a un impact sanitaire significatif sur les plus vulnérables comme nos enfants et nos aînés. Il est important de prendre rapidement des mesures afin de rendre notre ville plus verte et plus durable. En étudiant les émissions réelles de plus de 150.000 véhicules circulant sur nos routes, nous voulons mieux comprendre l’origine d’une partie de la pollution que respirent les Bruxellois".

Les résultats de cette campagne de mesures sont attendus pour le deuxième trimestre de 2021.