Mesures coronavirus en Belgique : pas de réouverture en vue pour les coiffeurs et les métiers de contact

Plusieurs personnalités politiques avaient indiqué que le sujet serait sur la table du comité de concertation de ce vendredi 18 décembre : si les chiffres continuaient à baisser, on aurait pu envisager un assouplissement des mesures pour les "métiers de contact", et en particulier pour les coiffeurs, pour lesquels le risque semble limité à condition de prendre toutes les dispositions nécessaires.

Malheureusement, depuis une semaine, la tendance s’est inversée : les hospitalisations stagnent, et les contaminations sont même reparties à la hausse, même si cela doit être tempéré par une augmentation simultanée des tests. On est encore en tout cas très loin des seuils de 800 contaminations et de 75 hospitalisations par jour fixés par le gouvernement pour envisager des assouplissements.

Le Premier ministre l’a confirmé sur le plateau d’RTL mardi soir : cet assouplissement n’est plus vraiment envisagé. ""Quand on pourra assouplir, ils feront partie du premier groupe. Mais je pense que si on regarde les chiffres maintenant et la situation à l’étranger, la discussion de vendredi n’est pas une question d’assouplissement".

Même discours ce matin sur la Première du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne : "Les chiffres sont inquiétants, il n’y a pas d’espace pour assouplir. Il faut surtout continuer à respecter les règles" a-t-il expliqué.

Selon lui, même le MR qui se faisait le chantre d’assouplissements pour Noël y aurait renoncé : "Je respecte Georges-Louis Bouchez, il est de la famille libérale. Il a toujours dit : ‘si les chiffres le permettent’. Depuis deux semaines, on est sur la même ligne et j’espère que ce sera le cas vendredi".

Selon nos sources, le débat est effectivement clos : il n’y aura pas de réouverture pour ces métiers en décembre.