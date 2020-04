Mesures Coronavirus : des magasins Carrefour en grève ou en réunion ce matin en Wallonie et à Bruxelles

Plusieurs magasins Carrefour fermés spontanément ce matin (pour les mêmes raisons que Delhaize avant-hier).

Après l’échec des négociations avec la fédération du commerce Comeos, les syndicats négocient avec chaque distributeur des aménagements pour rendre le travail du personnel en magasin plus supportable dans le cadre de la crise sanitaire du covid-19.

Des accords ont déjà été passés avec Aldi, Lidl, Cora, Carrefour et depuis hier, avec Delhaize. Ce dernier comprend l’octroi de cinq jours de congé supplémentaires et entre 400 et 470 euros de pouvoir d’achat (via différents moyens comme des chèques-repas notamment) pour les travailleurs.

Les syndicats ont donc présenté le protocole d’accord à leur base.

"Le personnel reçoit la proposition de la direction de manière mitigée", indique la CNE.

"Il s’est mis en grève dans plusieurs magasins, avec certains qui restent ouverts ou d’autres qui sont fermés. C’est le ras-le-bol qui domine. Avec une angoisse et une tension qui dure depuis des semaines, le personnel est à bout mais debout" précise le syndicat.

Les Carrefour où il pourrait y avoir des soucis sont ceux de :

- Hyper Auderghem

- Hyper Drogenbos

- Etterbeek court St Michel

- Berchem St Agathe

- Merode Etterbeek

- Wavre (Bierges)

- Gosselies

- Ans

Il s’agit d’une liste non exhaustive communiquée par la CNE. Une réouverture est possible dans la journée.